Фото: theoldish.com
В Горном Алтае полицейские возбудили уголовное дело против мошенников, которые пытались завладеть деньгами 74-летней жительницы Чемальского района. Об этом пишут "Новости Горного Алтая".
Сообщается, что пенсионерка периодически просматривала на разных сайтах с ноутбука порнографические фильмы. На днях в ходе просмотра новой "картины" появилось всплывающее окно. В сообщении, которое было оформлено якобы на официальном бланке МВД с "гербовой печатью" говорилось, что, просматривая порнографию, пенсионерка якобы нарушила российское законодательство и должна во избежание ареста оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, переведя их на указанный в "протоколе" номер телефона.
Но пожилая женщина вместо этого тут же закрыла экран ноутбука и отнесла его в полицию. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что стражи порядка возбудили дело и сейчас разыскивают злоумышленников.
Комментарии