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Взорвавшимся в руках участкового неустановленным устройством на трассе в Подмосковье оказался снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что коробка с неизвестным устройством взорвалась на автотрассе А-108, мужчине, который попытался ее открыть, оторвало кисти рук и травмировало лицо. ЧП произошло между Воскресенском и Куровским.
"Установлено, что пострадавший является УУП ОМВД России по району Марьина Роща города Москвы (УВД по СВАО), находившимся в свободное от службы время в гражданской одежде. В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения", — сказали в пресс-службе.
Лейтенант полиции госпитализирован в больницу.
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