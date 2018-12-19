В Барнауле открылся антиквест для любителей пощекотать нервы

"Прятки в темноте" — новый формат игры для тех, кто хочет стряхнуть с себя пыль и решиться на безумные эмоции.
200м2 игрового пространства позволит развернуть целый театр действий. В прятках может одновременно участвовать команда до 20 человек. Вам придется передвигаться в кромешной темноте, полагаясь только на свою интуицию. Вы найдете десятки мест, где можно затаиться, но ловушки будут поджидать команду повсюду.
У вас есть 75 минут на то, чтобы найти друг друга. Игра не привязана к однотипным заданиям, участники могут самостоятельно генерировать сюжет. Например, используйте режим "перформанс" с включением хоррор-персонажа. Ощущения станут в разы острее, когда за спиной рычит бензопила.
Безопасность участников обеспечат защитные маски, для того чтобы в процессе игры случайно не травмировать друг друга.
Дополнительно:
- Возрастное ограничение — 10+
- Выбирайте удобную обувь (каблуки вряд ли подойдут для передвижения в темноте)
- В игре может участвовать команда от 2 до 20 человек
- Не нужно пытаться идти в обход правилам и проносить на игровую территорию гаджеты и любые светящиеся предметы
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