Фото: avito.ru
Коттедж площадью 270 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 30 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на участке площадью 23 сотки. Имеется круглосуточная охрана.
"Отличное состояние, ремонт, просторная кухня-столовая, с выходом в сад, гостиная с камином, гараж на два авто, хозблок, на участке просторная беседка с зоной барбекю", — отмечает автор объявления.
Комментарии
гараж сильно малават, да и где баня с бассейном и бильярдом
За 10 лямов продадут. И то года через 2 может быть