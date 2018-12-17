Организаторы хоккейного турнира Mega Hockey Games перед матчем сборных Республики Беларусь и Норвегии включили песню "Касіў Ясь канюшыну", приняв ее за гимн.
Отмечается, что некоторые норвежские болельщики, принявшие песню коллектива "Песняры" за гимн, из уважения прослушали композицию стоя.
В соцсетях пошутили, что это был неофициальный гимн Республики Беларусь.
Комментарии
Гимн Белоруссии
---
поправьте Беларуси. Белоруссия это территория, а Республика Беларусь или просто Беларусь - государство. и это все на русском языке так....
"поправьте Беларуси"
-----
Сегодня вам это поправь, а завтра вы захоЧите чтоб "в Украину" все писали
Ну а чоу? -бодрый такой гимн))))
лалалалалала
не хватает одного ла.