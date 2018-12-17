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На вкус и цвет товарищ есть: выбираем свой внедорожник от Volkswagen

, ИА "Амител"
Отличия и преимущества внедорожников: Tiguan OFFROAD, Touareg, Teramont

Volkswagen* представил на выбор потенциальных покупателей три модели популярных внедорожников — Teramont, Tiguan OFFROAD и Touareg. Все автомобили имеют великолепный экстерьер и интерьер, потрясающие технические характеристики и надежность, богатую электронную начинку. Хоть эти три транспортных средства и находятся в классе внедорожников, у них имеется ряд отличий, которые могут напрямую повлиять на окончательный выбор в пользу той или иной модели.

Volkswagen Teramont** — это большой внедорожник, он позиционируется как семиместная модель. Оснащен системой выбора режимов вождения 4MOTION Active Control (4Моушн Эктив Контрол), 3-х зонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media (Композишн Медиа) с цветным 8-дюймовым дисплеем с датчиком приближения.

Технологичное оснащение: цифровая панель приборов Active Info Display (Эктив Инфо Дисплэй) с 12.3-дюймовым TFT (ТиЭфТи)-дисплеем.

Teramont оснащен системой 4MOTION Active Control. В меню системы 4 основных режима: Onroad (дорожный), Snow (снежный), Offroad (внедорожный) и Custom Offroad (пользовательский внедорожный) и четыре подрежима для "дорожного" варианта: Normal (нормальный), Sport (спортивный), Comfort (комфортный) и Individual (индивидуальный).

Это единственный в своем классе автомобиль c автоматической системой экстренного торможения для предотвращения повторных столкновений.

На Teramont доступны: система контроля слепых зон с ассистентом выезда с парковки Rear Traffic Alert (Рэа Траффик Алерт), ассистент движения по полосе Lane Assist (Лэйн Ассист), парковочный автопилот, система автоматического управления головным светом Light Assist (Лайт Ассист).

Teramont оснащается мощными моторами на 220 и 280 л. с.

По сравнению с моделью второго поколения, новый Touareg*** стал шире, длиннее, легче и просторнее. Тип и объем двигателя — бензиновый TSI мощностью 249 л.с., бензиновый TSI V6 340 л.с. либо дизельный TDI V6 249 л.с.

Каждая комплектация оснащена: подвеской PRO (Про) с подруливающей задней осью и активными стабилизаторами, системой ночного видения, матричными светодиодными фарами, проекцией данных на лобовое стекло, уникальными массажными креслами и 8 программами для релаксации, атмосферной подсветкой с настройкой до 30 различных цветов.

В зависимости от комплектации, Touareg оснащен: системой распознавания усталости водителя, индикатором изменения давления в шинах, передними и задними дисковыми тормозными механизмами. Функциональное оборудование в исполнении Respect (Респект) представлено системой Start/Stop (Старт/Стоп) с рекуперативным торможением (для бензиновых версий). Навигационной системой Discover Pro (Дискавер Про), многофункциональным дисплеем на приборной панели, датчиками парковки спереди и сзади, двухзонным климат-контролем Air Care Climatronic (Эир Кэа Климатроник) и активным угольным фильтром в системе вентиляции. Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access (Кейлесс Аксесс) с блокировкой замков, интерактивный интерфейс Innovision Cockpit (Инновижн Кокпит) с управлением жестами. Цифровая панель приборов Active Info Display (Эктив Инфо Дисплей). Автомобиль комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками, боковыми зеркалами с электроприводом, обогревом и настройкой складывания и памятью.

Оснащение Volkswagen Tiguan OFFROAD**** позволяет расширять горизонты путешествий: от междугородних трасс до полного природного бездорожья. Новый Tiguan OFFROAD предлагается с бензиновым двигателем 150 л.с., а также с бензиновым двигателем 180 л.с. или дизельным мотором мощностью 150 л.с.

Volkswagen Tiguan в новом исполнении оборудуется спойлером R-Line (Ар-Лайн) и внедорожными бамперами, при этом передний бампер обладает увеличенным углом въезда в 26 градусов.  Оснащён цифровой панелью приборов Active Info Display (Эктив Инфо Дисплей). Теперь перед глазами водителя предстает 8-дюймовый цветной дисплей с аудиосистемой Composition Media.

Для Tiguan в специальной версии доступен к заказу пакет "Инновации", который включает в себя адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go (АСиСи Стап энд Гоу)

Все эти три автомобиля имеют на борту следующие системы безопасности: Area View — система кругового контроля, Front Assist и Side Assist. Системы контроля дистанции спереди и сзади, круиз-контроль, поддержка максимальной скорости движения и расстояния до соседних автомобилей.

АлтайЕвроМоторс — официальный дилер Volkswagen в Барнауле
г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон 8 (3852) 23-00-00
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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