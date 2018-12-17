Фото: zhel.city
Барнаульская пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обещали исцелить ее родственника.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, к правоохранителям обратилась 69-летняя жительница краевой столицы, которая перевела неизвестным "целителям" более 60 тысяч рублей.
"Женщина увидела рекламу о возможности лечения заболеваний дистанционно. Она позвонила по указанному номеру телефона. Ей подтвердили, что курс лечения для родственника можно пройти дистанционно. После этого потерпевшая перевела неизвестным денежные средства в сумме 23 500 рублей за первый сеанс. Через некоторое время злоумышленники сказали, что необходим еще один сеанс, и стоимость его составляет 37 000 рублей. Когда родственница потерпевшей узнала, каким образом проводится лечение, стало понятно, что пенсионерка стала жертвой мошенников", — уточняют в полиции.
О подобного рода преступлениях потерпевшая ранее неоднократно слышала. В данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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