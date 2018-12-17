Love Radio Барнаул порадовало влюбленных подарками

Главным призом стал романтический ужин на двоих в известном ресторане Барнаула.
На первом этапе эфирной игры ведущие призывали всех влюбленных нашего города присылать заявки с ответом на вопрос "Почему именно вашей паре необходим романтический ужин от Love Radio?" (Лаф Радио). Пять участников, приславшие самые оригинальные ответы, стали финалистами игры.
Ежедневно в эфире программы Big Love Message (Биг Лаф Месседж) участники должны были за 15 секунд описать свою вторую половинку как можно большим количеством прилагательных. Чтобы выполнение задания было интересным, ведущие предлагали участникам разные роли: спортсмена, который бежит стометровку, бабушки из соседнего подъезда, трехлетней племянницы (или племянника), оперной певицы или грибника, который заблудился в лесу и ему нужно докричаться до людей.
Лучше всех с задачами справились Вадим Трояновский и Дмитрий Клименко. Именно они стали победителями игры Love Battle (Лаф Батл) от Love Radio Барнаул и в присутствии съемочной группы "Наши новости" получили из рук программного редактора Дарьи Некрасовой сертификаты на ужин в ресторане.
Сюжет можно посмотреть здесь.
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