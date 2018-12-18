Оригинал всегда ценится выше. Во всех областях искусства за подлинники идет настоящая борьба и гонка – ценители готовы отдать за них абсолютно любые деньги.
В чем причина этого явления?
При современном уровне технологий сделать прекрасную копию чего бы то ни было совсем не сложно. Но! Оригинал – это талант, творчество, идея. Копия, даже самая лучшая – это всего лишь мастерство.
ООО "АНКОР" — официальный дилер Renault (Рено) в Алтайском крае – за подлинники в искусстве автомобилестроения. Основная привилегия, которую получают клиенты при использовании оригинальных автомобильных запчастей – гармоничное сочетание эстетики, комфорта и, главное, безопасности. Безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.
Качество и надежность оригинальных запасных частей достигается, благодаря высоким требованиям, предъявляемым компанией Renault к своим поставщикам. При их производстве соблюдаются высочайшие стандарты безопасности, которые соответствуют требованиям законодательства. Подлинные запчасти Renault идентичны деталям, которые были изготовлены на заводе, и соответствуют местам крепления на автомобиле.
Заботясь об интересах своих клиентов, салон Renault в Барнауле устраивает снижение цен на целый спектр оригинальных кузовных деталей: фары и фонари, бамперы, крылья, двери, зеркала, лобовые стекла крышки багажника, решетки радиатора и многое другое. А на работу по установке действует выгода до 10%.
К примеру, цена на бампер стартует от 3040 рублей, на стекло – от 4960 рублей, на фару – от 2350 рублей*. Уточнить подробности предложения, точные цены, а также совместимость запасных частей с конкретной версией автомобиля всегда можно у официального Дилера Renault. Поиск необходимых кузовных запчастей вы можете осуществить, не выходя из дома.
Если все вышеперечисленное не убедило вас в плюсах приобретения подлинных деталей, вот еще 5 причин для выбора оригинальных запасных частей Renault:
1.БЕЗОПАСНОСТЬ. Каждый год проводится более 400 краш-тестов с целью испытать рабочие характеристики запчастей для повышения безопасности автомобилей Renault;
2.КАЧЕСТВО. Инженеры внимательно следят за выбором материалов, производством и испытаниями для улучшения качества деталей;
3.ДИЗАЙН. Форма деталей гарантирует высокие аэродинамические качества и минимальный срок монтажа во время ремонтных работ;
4. ИННОВАЦИИ. Renault применяет новейшие материалы и самые передовые промышленные технологии в оборудовании автомобилей.
5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Renault ведет постоянную работу над внедрением вторичных или специально отобранных материалов в процесс изготовления деталей. Приобретая оригинальные запасные части, Вы будете уверены в Вашем Renault в любой ситуации и в течение долгого времени.
Очевидные преимущества покупки оригинальных автомобильных запчастей распространяются и на кузовной ремонт в автосервисе Renault. Отремонтировать кузов автомобиля и при этом сэкономить время и деньги – чем не повод обратиться к официальному дилеру?
Специально для удобства своих клиентов "АНКОР" подготовил удобные и выгодные комплексы сервисного обслуживания:
Комплекс-сервис "Замена бампера", включающий в себя
— передний/задний бампер;
— комплект креплений для переднего/заднего бампера;
— работы по замене деталей.
Комплекс-сервис "Замена фар", куда входит
— фара левая/правая или фонарь левый/правый;
— лампа габаритного огня;
— работы по замене деталей.
Комплекс-сервис "Замена лобового стекла", состоящий из
— лобового стекла;
— набора для вклейки;
— всех необходимых элементов в зависимости от модели (молдинги, уплотнители, линзы);
— работ по замене лобового стекла.
Пора забыть про гонки по городу в поисках выгоды от приобретения деталей на свой Renault и его кузовного ремонта. Все это есть в одном месте – у официального дистрибьютера, постоянно готового позаботиться о вашем автомобиле, а также о сохранении для вас времени и денег.
*Цены указаны без учета установки, являются максимально рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой. Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в условия предложения. Уточняйте условия данного предложения у сотрудников официального Дилерского центра. Предложение действует до 31.03.2019 года.
ООО "АНКОР"
г.Барнаул
ул.Мамонтова, 25
Телефон: 8 (3852) 222-000
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