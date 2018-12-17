В понедельник, 17 декабря, из психиатрической больницы в Новосибирске сбежал 63-летний криминальный авторитет Виктор Мошков, осужденный за рабовладение и убийство, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступник перепилил решетки на окнах и скрылся. Беглец на камеры видеонаблюдения не попал, оружия с собой у него нет. Правоохранители опубликовали фотографию беглеца и его приметы. Рост преступника — 174 сантиметра, телосложение худощавое, лысый. Был одет в светлые брюки и куртку с капюшоном, черные ботинки.
Мошков, известный в криминальной среде по кличке Мошок, находился в психиатрической больнице с весны 2018 года. На лечение в психбольницу Новосибирский суд отправил его в марте 2018 года. Отмечается, что в СИЗО приверженец уринотерапии и ЗОЖ перенес инсульт, который сказался на его психическом здоровье.
Был осужден за убийство двух лиц, рабовладение и еще за целый ряд особо тяжких преступлений. В частности, на счету беглеца убийство конкурентов по криминальному бизнесу, избиение, поджог чужого имущества, использование рабского труда, незаконное лишение свободы.
Информацию об опасном преступнике просят сообщить в полицию: 8 (383) 232-15-79, 232-15-69, 232-16-02, 232-27-02.
Комментарии
Хм... авторитет и уринотерапия? Смешно....
Хм... авторитет и уринотерапия? Смешно....
не те нынче авторитеты....
какая отвратительная рожа
Какой милый, интеллигентный человек!