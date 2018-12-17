Фото: 22.mchs.gov.ru
Первая ледовая переправа заработала в Алтайском крае на реке Обь, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ее открытие состоялось в Быстроистокском районе. "Ледовая переправа "Быстрый Исток – Акутиха" была одобрена к открытию после контрольных замеров. Толщина льда здесь составляет от 36 до 51 сантиметра, что позволяет обустройство ледовой переправы, первой в Алтайском крае в этом году. Грузоподъемность проходящей техники ограничили до трех тонн", — информируют в МЧС.
В данный момент движение по ледовой переправе официально разрешено.
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