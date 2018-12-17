Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Резкое похолодание придет в Алтайский край на этой неделе — существенное падение температуры воздуха ожидается в четверг, 20 декабря.
Из прогноза регионального Гидрометцентра следует, что в ближайшие дни ночные температуры будут балансировать в диапазоне -13...-18 градусов. В ночь на четверг похолодает до -23 градусов.
Днем в ближайшие двое суток будет -4...-14 градусов.
Серьезное похолодание синоптики прогнозируют в течение дня 20 декабря, когда в светлое время суток в крае будет -11...-16 градусов, местами -18...-23, а к концу дня температура резко начнет падать.
В итоге в конце недели в ночное время столбики термометров начнут стремиться к отметке в -30 градусов.
При этом перед похолоданием на этой неделе в Алтайском крае ожидаются снегопады, метели, гололед и весьма ощутимый северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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Ну наконец то!