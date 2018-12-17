Последствия обрушения кровли цеха в Дзержинском сняли с воздуха

Последствия обрушения кровли в производственном здании в подмосковном Дзержинском в понедельник, 17 декабря, засняли с воздуха с помощью квадрокоптера, сообщает телеканал "360".
Обрушение произошло в 09:55 на заводе ООО "Техно групп". В МЧС уточнили, что в этом здании производят теплообменные устройства и холодильное оборудование. В последнее время там делали ремонт.
По последним данным, погибли три человека, еще четверо пострадали. По информации МЧС, больше под завалами никого нет.
Глава города Дзержинский Виталий Панаморенко назвал причиной обрушения падение холодильника. По другим данным, ЧП могло произойти из-за снега. По другим — из-за утеплителя.
Вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов доложил главе региона Андрею Воробьеву о мерах по спасению людей, которые были предприняты в Дзержинском.
СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли. Статья — нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. "Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши", — заявили в СК.
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