Эксперты выяснили, что с ноября 2017 года по октябрь 2018 года россияне в возрасте 18-64 лет заходили более чем на сотню сайтов с контентом для взрослых, пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope.
По оценкам исследователей, в среднем за указанный период хотя бы раз в месяц сайты для взрослых просматривали 10,7 миллиона человек — 11,3% всех совершеннолетних россиян. Максимальным интерес к подобным ресурсам был зафиксирован с марта по июль этого года — тогда этот показатель приближался и даже превышал 12 миллионов человек (13% взрослого населения страны).
В среднем ежедневная аудитория порноресурсов приближается к 1,6 миллиона совершеннолетних россиян и подвержена сезонным колебаниям: пик смотрения весной и в начале лета, спад — осенью. При этом средняя продолжительность времени, которую пользователь проводит на таком ресурсе, практически не меняется — около 11 минут в день.
В аудитории преобладают мужчины: их доля составляет 72%. Взрослый контент наиболее востребован у россиян 25–34 лет — это 28% всей ежемесячной аудитории. Наименее характерен интерес к таким сайтам у 18–24-летних — лишь 12% всей аудитории. По уровню доходов в ежемесячной аудитории порноресурсов незначительна доля россиян с низким доходом — менее 7%. Пользователи со средним доходом составляют почти 45%, выше среднего — почти 42%.
Большая часть посетителей порноресурсов — 56% от всей ежемесячной аудитории — не имеет в семье детей младше 16 лет. При этом более 69% живут в семьях, состоящих из трех и более человек.
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