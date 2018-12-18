Ученые представили проект зонда для поиска жизни на спутнике Юпитера

Оснащённый ядерным источником энергии аппарат сможет проникнуть под ледяной панцирь Европы и поискать жизнь на границе её водного океана. Проект подобного зонда был представлен на конференции Американского геофизического союза Эндрю Домбардом из Иллинойского университета в Чикаго, сообщают "Вести".

Спутник Юпитера Европа давно будоражит воображение исследователей. По данным космических аппаратов установлено, что под сплошным ледовым покровом скрывается океан жидкой воды, из которого иногда бьют гейзеры. Быть может, там живут микроорганизмы?

Чтобы установить это, на Европу нужно посадить космический аппарат. Но в данном случае посадка — только полдела.

"Мы не беспокоились о том, как наш "туннельный бот" доберётся до Европы или развернётся на льду. Мы просто предполагали, что он может туда добраться, и сосредоточились на том, как он будет работать при спуске к океану", - объясняет Домбард

Дело в том, что добраться до жидкой воды на этом небесном теле — задача весьма нетривиальная. "Оценки толщины ледяного панциря лежат в диапазоне от двух до 30 километров. Он является основным барьером, который придётся преодолеть любому спускаемому аппарату, чтобы достичь областей, которые, по нашему мнению, могут содержать биомаркеры жизни на Европе", — рассказывает учёный.

Идея планетологов состоит в том, что зонд может опуститься на большую глубину, используя трещины во льду. Там, где необходимо, он будет прокладывать себе путь, просто расплавляя лёд. Для этого аппарат будет оснащён источником энергии. Здесь исследователи рассмотрели два варианта.

Во-первых, можно использовать естественный распад радиоактивных элементов. Подобные генераторы (РИТЭГи) широко используются на Земле и уже хорошо зарекомендовали себя в космосе. Например, таким источником энергии оснащён марсоход "Кьюриосити".

Во-вторых, можно соорудить миниатюрный ядерный реактор, в котором происходит не радиоактивный распад, а деление ядер (как на атомных электростанциях). Такая установка может развить большую мощность, зато её гораздо сложнее сконструировать (хотя экспериментальные образцы есть).

По мысли авторов, зонд должен взять пробы льда на разных глубинах. Кроме того, он возьмёт на анализ воду из подлёдного океана и осмотрит внутреннюю поверхность ледяного панциря в поисках микробных биоплёнок. Наконец, предполагается оснастить аппарат инструментами для поиска озёр пресной воды в толще ледника.

Отдельной проблемой для такой миссии будет связь с Землёй, ведь километровый слой льда эффективно поглощает радиоволны. Планируется, что зонд будет тянуть за собой оптоволоконный кабель. На расстоянии пяти, десяти и пятнадцати километров от аппарата по ходу кабеля будут установлены ретрансляторы. Они станут усиливать оптический сигнал, а в случае обрыва волокна обеспечат связь со следующим ретранслятором на радиоволнах высоких частот.

Публикация авторов представляет собой лишь доказательство концепции. О перспективах финансирования проекта пока ничего не сообщается.