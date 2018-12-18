Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что сотрудники правоохранительных органов и российские судьи являются обычными гражданами страны, которые живут в привычной всем среде, и неправильно было бы приписывать им садистские наклонности. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля 17 декабря.
"По поводу того, что у нашего следствия и, тем более, правосудия садистские наклонности. Я считаю, что это аллегория, это художественное преувеличение. Иначе что у нас такая за судебная система? Вы сейчас сказали "судебная система". В систему в известной степени включены Конституционный суд и Верховный суд, это что, там все одни садисты, что ли, работают? Давайте мы покорректнее будем высказываться. Я понимаю, что вы хотели зажечь, хотели обратить на это внимание. В этом смысле вы добились своей цели. Спасибо", — ответил Путин на выступление члена совета, журналистки Екатерины Винокуровой.
Он подчеркнул, что судьи и сотрудники правоохранительной системы — обычные граждане России и часть нашего общества.
"Наверное, и везде, во всех массовых организациях, встречаются разные люди, там всякие и есть. И если вы посмотрите процент осужденных из числа вот этих правоохранителей, он, кстати, за последнее время вырос, и значительно", — отметил Путин.
Это, по его мнению, говорит о продолжающейся работе по "чистке рядов" и ее результатах.
"Но чтобы все это минимизировать, нам нужны не репрессивные действия в отношении правоохранительной или судебной системы, нам нужна такая серьезная, многовекторная, многоплановая работа. Вот то, что мы с вами и пытаемся делать в рамках совета", — добавил президент.
Комментарии
судьи и правоохранители являются обычными гражданами России
а что же тогда для них отдельные законы, например, о пенсиях?
судьи в среднем получают пенсию в 135 тыс.
это простые граждане?
Лучше по-хорошему, хлопайте в ладоши....
И зарплата у них как у обыкновенных граждан, и льготы как у обыкновенных.....
Что-то много Путина стало в последнее время. К чему бы это?
Если следовать от обратного, мы все судьи...., так как мы обыкновенные граждане...
Гарант Конституции должен обеспечивать ее исполнение в том числе этими гражданами, которых он постоянно обеляет...
ну народ чё видит то и назвает тем чем оно на самом деле и является
"сотрудники правоохранительных органов и российские судьи являются обычными гражданами страны, которые живут в привычной всем среде", а все остальные люди - бесправные эмигранты, которые нужны только для оплаты налогов и сборов.
Ага, только права и прикосновенность у всех разные!
Чистка рядов шла так. Самые нечестные сжирали самых честных. И разрешил это делать тот кто устроил реформу. Поэтому оставшиеся и попадаются на взятках. Вопрос а как они получили. должность ?Пример?Барнаул. Акуленко осуждён за взятку. Набираем и читаем. А кого он кушал чтобы занять чужую должность почти 5 лет? Видать тоже за взятку? Возьмите у него интервью . Да заодно в суде проверьте выплатил ли он штраф в миллион рублей. Вот тут все будет ясно.