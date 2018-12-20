В канун Нового года все мы ждем чудес. И вдвойне приятно, когда эти чудеса несут на себе еще и практическую функцию.
Автосервис "Подкова" решил выступить в роли Деда Мороза и преподнести своим клиентам очень приятные и более чем полезные подарки.
Вплоть до последнего дня уходящего года при прохождении комплексного технического обслуживания автомобиля по адресу ул. Покровская, 7 абсолютно каждому гостю будет преподнесена в подарок топливная карта на 10 литров, дающая возможность заправить своего четырехколесного друга топливом ДТ или 95-м в разных сетях АЗС.
Суть проходящей акции очень проста. Все, что требуется от владельца железного коня, чтобы получить весьма привлекательный подарок — оплатить услугу "Комплексное ТО" с маслом G-Energy и заполнить анкету со своими данными.
"Комплексное ТО" — услуга, включающая в себя работы по замене воздушного, салонного, масляного фильтров и полный объем моторного масла с учетом расходных материалов. В акции участвуют только премиальные масла G-Energy.
Стоимость "Комплексного ТО" рассчитывается на каждый автомобиль индивидуально.
К примеру, простая арифметика для ТО на Toyota Corolla:
4 литра масла G-Energy F Synth 5w40 + Фильтр масляный + Фильтр воздушный + Фильтр салонный = 2590 рублей.
Также гарантирован еще один приятный предновогодний подарок: со всего приобретенного товара для ТО в торговой сети "Подкова" на вашу бонусную карту начисляется 5%.
Период проведения акции — до 31 декабря 2018 года.
Акция проходит только в автосервисе "Подкова" по адресу: ул. Покровская, 7.
Записаться на прохождение "Комплексного ТО" можно по телефону: 8 (3852) 22-35-46.