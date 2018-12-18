Уроженка Барнаула Мария Мотузная, сбежавшая на Украину из России, где ее судили за несколько картинок в социальной сети, решила продолжить свой путь. Об этом она написала в своем Twitter.

"Киев, ребята, сегодня последний день, когда есть время, поэтому если кто-то хотел все же успеть увидеться — я часов с 15:00 до вечера буду в центре, пишите, буду рада! Можно сходить на каток, как вариант. Доброе утро всем и хорошей недели!" — написала Мария.

Напомним, в середине октября подсудимая по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих Мотузная уехала в Киев. Она прокомментировала свой пост в Twitter фразой "Прощай, Россия" и подкрепила фотографией с изображением Христа в очках и "косухе".

В начале ноября Мария, которая находилась в Киеве, попросила у своих подписчиков "скинуться" ей на билет в Европу. В планах у нее было — получение статуса беженца. Она была намерена вылететь транзитом в одну из стран Шенгенской зоны. Ей было необходимо 34 тысячи рублей на билет, плюс 100-200 евро на первое время, пока ее не поселят в лагерь для беженцев. После она сообщила, что необходимая сумма собрана. Покинуть столицу Украины она планировала 6 ноября.

Впрочем, через неделю выяснилось, что Мария осталась в Украине. "У меня сейчас в целом стрессовая жизнь из-за тоски по дому и неопределенности с будущим, поэтому я решила отдохнуть", — пояснила она.

"Я практически купила билет, но благодаря этой ситуации в Твиттере мне написали многие уважаемые люди, которые отговорили не ехать в европейский лагерь беженцев. Они убедили, что там чуть ли не хуже, чем в российской тюрьме. И предложили несколько других вариантов. Я буду получать визу, но пока не знаю, в какой стране. Может, просто поеду работать. Не планирую сидеть и получать пособие, чтобы ничего не делать. Хочу спокойно жить, работать и общаться с людьми. В Киеве мне очень комфортно из-за новых знакомых, из-за погоды, даже были мысли остаться", — рассказала тогда Мотузная.

И вот теперь — 18 декабря — Мария Мотузная сообщила, что пришло время покинуть Украину.

Уголовное дело было возбуждено весной 2018 года по обвинению в экстремизме (статья 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) из-за публикации мемов. История Мотузной получила широкий резонанс после того, как она разместила информацию о заведенном в отношении нее деле в социальных сетях. Суд вернул дело прокурору.