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Узнал, открыл и заработал: как с помощью банковских сервисов развить бизнес

, ИА "Амител"
От "Легкого старта" до "Больших возможностей": в Алтайском отделении "Сбербанка" создают комфортную среду для малого бизнеса

Фото - caomos.news

В Алтайском отделении ПАО Сбербанк за одиннадцать месяцев 2018 года открыт 9 531 расчётный счет. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифра увеличилась вдвое. Столь активный рост стал результатом большой работы банка по созданию комфортной среды для малого бизнеса. Начать свое дело и успешно его вести теперь очень просто.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ОТ СБЕРБАНКА

Как открыть свой бизнес? Еще недавно разобраться в этом вопросе предпринимателям-новичкам было довольно не просто. Требовалось переработать большой объем информации, взвесить множество "за" и "против", посетить не одну инстанцию и, скорее всего, не раз ошибиться. Сегодня жизнь начинающим бизнесменам упростили до максимума, предложив буквально пошаговые инструкции.

Первое, с чего необходимо начать, — обучение. Нет, речь не о профильном образовании и дипломе. Гораздо эффективнее – суметь за короткий срок овладеть действительно нужной информацией, которая пригодится на практике. Обучающие программы Сбербанка дают такую возможность. 

"Банк много вкладывает в обучающие программы. Для предпринимателей  создан специальный портал "Деловая среда", где представлены необходимые нормативные документы и законодательные акты для открытия и ведения бизнеса, а также примеры успешных бизнес-кейсов. Отлично работает и наша совместная с Google* программа развития предпринимательских навыков "Бизнес класс", благодаря которой можно начать своё дело с нуля или развить действующий бизнес", — рассказывает заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Итак, исчерпывающий объем необходимой для бизнеса информации – на платформе dasreda.ru, пошаговое обучение — в программе "Бизнес класс". К слову, в "Бизнес классе" на сегодня уже приняли участие 400 тысяч предпринимателей по всей стране. Начинающие бизнесмены в результате смогли открыть свое дело, действующие вывели существующий бизнес на новый уровень: увеличили прибыль, привлекли новых клиентов. В основе программы – обучающий онлайн-курс с видеоуроками, вебинарами и тестовыми заданиями. Самые активные участники также посетили интенсив – очные мастер-классы по ведению бизнеса от ведущих российских экспертов. Зарегистрироваться в "Бизнес классе" может каждый, обучающий курс является бесплатным. За пользование порталом "Деловая среда" платить также ничего не нужно.

Важный момент на старте — определиться с правовым статусом бизнеса: ИП или ООО. Более 70% предпринимателей регистрируются как ИП: именно эта форма является удобной для сферы услуг, организаций общепита и розничной торговли.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА

Следующий этап – регистрация бизнеса и открытие счета. Зарегистрировать бизнес можно в налоговой, МФЦ или центрах оказания услуг, размещаемых в офисе Сбербанка. В Барнауле также есть возможность зарезервировать счет на сайте банка и пригласить в офис клиентского менеджера – он приедет со всеми документами, подписание которых займет не более 5 минут. "Если клиент выберет комплексное обслуживание в Сбербанке, то открытие счета будет бесплатным", — добавляет Антон Милютин.

В Сбербанке можно выбрать один из пяти пакетов услуг, стоимость каждого будет зависеть от объемов операций по счету. Для начинающих оптимален пакет "Легкий старт"**, включающий три внешних платежа в другие банки и один год бесплатного обслуживания бизнес-карты. Для самых активных предпринимателей действует пакет "Большие возможности"***: внутрибанковские платежи будут бесплатными, также включено 100 внешних платежей, внесение и снятие наличных до 500 тысяч рублей и бесплатное обслуживание премиальной бизнес-карты с многочисленными привилегиями для владельца и СМС-информированием.

"Наша линейка пакетов услуг достаточно широка, для каждого клиента можно подобрать оптимальный вариант. Все пакеты включают в себя целый набор бесплатных сервисов: интернет-банк, платежи в бюджетные органы и зачисление средств на расчетный счет. Доля "пакетных" предложений в открытых расчетных счетах на сегодня составляет 99%, и это не удивительно, ведь клиенты  выбирают удобство, скорость и современные каналы обслуживания", — говорит Антон Милютин.

Какую бы сферу бизнеса вы ни выбрали, непременно предстоит организовать сервис расчета с помощью банковских карт, ведь именно ими сегодня оплачивают покупки большинство клиентов. В Алтайском  отделении Сбербанка за 11 месяцев 2018 года заключено около 3 528 договоров эквайринга, что в 1,7 раза превышает прошлогодние показатели. При этом на период действия договора предприниматель получает в пользование терминал для эквайринга. Кроме того, согласно изменениям в 54-ФЗ, для работы бизнеса необходимы и онлайн-кассы, в Сбербанке их также можно купить или взять в  аренду. 

НЕ ЗАБЫТЬ ПРО РЕКЛАМУ

Предоставив всю обучающую информацию, удобно сопроводив процесс открытия счета, предложив индивидуальный пакет услуг, банкиры напоминают и о необходимости запланировать расходы на продвижение бизнеса. Однозначный акцент сегодня делается на интернет-рекламу и социальные сети. При открытии счета в Сбербанке можно получить существенные бонусы на первую рекламу в интернете: 15 тысяч рублей дополнительно при первом внесении данной суммы на рекламу в Яндекс.Директ, 10 тысяч при первоначальном пополнении рекламного счета "ВКонтакте" на 10 тысяч рублей. Также партнерская программа действует в "Одноклассниках" и Mail.ru Group****. В результате при поддержке банка клиент может удвоить свой рекламный бюджет.

Традиционную банковскую услугу – оформление кредита – в Сбербанке также можно получить дистанционно. Онлайн-кредитование запустили еще весной, подобрать различные варианты можно в режиме 24/7. Для клиентов, имеющих расчетный счет в Сбербанке, доступно и смарт-кредитование — предодобренный кредит, который позволяет получить финансирование всего за один день.

С полным перечнем услуг и тарифов, имеющихся ограничениях можно ознакомиться на официальном сайте банка www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.

* Гугл – прим.ред.
**"Лёгкий старт" — пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях, доступен для юридических лиц кроме кредитных организаций. При оформлении Пакета услуг предоставляются бесплатно: открытие и обслуживание одного счета в рублях; использование интернет-банка "Сбербанк Бизнес Онлайн", все платежи со счета в рамках электронного документооборота в адрес юр.лиц, открытые в Сбербанке; 3 платежа со счета в месяц в рамках электронного документооборота на счета юр.лиц, открытые в других банках; 1-й год обслуживания корпоративной карты. Платные услуги Пакета услуг: 4-й и последующий платежи со счета в месяц в рамках электронного документооборота на счета юр.лиц, открытые в других банках – 100 руб. за платеж; внесение наличных на счет: через устройства самообслуживания (УС) Сбербанка  — 0,15% от суммы, через кассу Сбербанка – 1% от суммы; тариф на выдачу наличных со счета в УС с использованием бизнес-карт – 3% от суммы, через кассу Сбербанка – 5% от суммы; перечисление средств со счета с использованием бумажного экземпляра  расчетного документа – 500 руб. за платеж; 2-й и последующие годы обслуживания Бизнес-карты – 2500 руб. за каждый год; предоставление бумажных справок по операциям клиентам – 1000 руб. за каждый документ.
***Пакет услуг "Большие возможности"  Пакет услуг включает в себя бесплатно: все внутренние платежи, ежемесячно до 100 внешних платежей на счета в других банках (далее 100 рублей за 1 платеж), переводы физическим лицам в размере 300 тыс руб.; снятие наличных без комиссии до 500 тыс руб. со своей бизнес-карты или внесение наличных через банкомат; бизнес-карту, СМС-информирование. Стоимость пакета услуг – 12 400 рублей в месяц.
****Мейл Ру Групп – прим.ред.

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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