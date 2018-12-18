Компания МТС эксклюзивно в России запустила для своих подписчиков Домашнего, Спутникового и Мобильного ТВ детский канал Nicktoons в рамках расширения партнерства с медиахолдингом Viacom International Media Networks.

Подписчики МТС в Алтайском крае уже могут смотреть дополнительные каналы в рамках базового пакета. Ежегодно в эфире будут доступны более 600 часов мультсериалов, включая до 200 новых эпизодов. На телеканале Nicktoons можно смотреть самые известные и любимые мультфильмы, подобранные специально для мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 10 лет. Юным телезрителям покажут хиты Nickelodeon и лучшие шоу для семейного просмотра.

Дети и взрослые оценят в эфире Nicktoons такие мультсериалы для семейного просмотра, как "Кунг-фу Панда", "Пингвины из Мадагаскара", "Монстры против пришельцев", "Эй, Арнольд!", "Аватар: легенда об Аанге" и "Аватар: легенда о Корре" и, конечно, хиты Nickelodeon: "Губка Боб Квадратные Штаны", "Черепашки-ниндзя", "Добро пожаловать в Вэйн", "Волшебные покровители" и многие-многие другие.

"Мы рады включению в нашу сетку вещания нового канала Nicktoons, который будет представлен на эксклюзивной основе в сетях МТС в составе Базового пакета. Мы уверены, наши юные зрители и их родители по достоинству оценят новый канал, который станет доступен в преддверии новогодних каникул. Появление новых каналов с качественным контентом — основной тренд в развитии платного телевидения, который позволяет зрителям получать сервисы, удовлетворяющие высоким запросам", — комментирует запуск нового канала в телесервисах МТС директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ Наталья Братчикова.

Елена Бальмонт, старший вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Грузии, Украине, странах Балтии и СНГ:

"Канал для детей от 6 до 10 лет будет распространяться только в МТС. Эксклюзивная дистрибуция телеканала говорит о высокой ценности и востребованности нашего контента и о новом этапе стратегического партнерства с оператором. Мы уверены, что Nicktoons будет пользоваться успехом в России".

Несколько ведущих каналов медиахолдинга Viacom International Media Networks уже доступны и пользуются популярностью в телевизионных сервисах МТС. Это Nickelodeon Россия, MTV Россия, Paramount Comedy и Spike, которые пользуются популярностью у зрителей. Подписчикам VOD-услуг МТС также стал доступен контент Nickelodeon и Nick Jr., а теперь станет доступен и контент канала Nicktoons.

Телеканал Nicktoons пополнил библиотеку популярных детских телеканалов Viacom в России, подписчики телевизионных сервисов МТС могут его смотреть с декабря 2018 года.