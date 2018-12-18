Согласно данным всемирного экономического форума, понадобится еще 202 года, чтобы зарплата женщин сравнялась с зарплатой мужчин. Доклад организации о неравенстве полов был опубликован сегодня, пишет "БИЗНЕС Online".
Согласно исследованию, общее неравенство полов, измеряемое по четырем признакам — экономические возможности, представленность в политике, образование и здоровье, — присутствует во всех странах мира, независимо от региона и экономического развития. На сегодняшний день заполнено 63% разрыва в общем неравенстве между мужчинами и женщинами.
Согласно исследованию, в прошлом году впервые за 10 лет общее неравенство между мужчинами и женщинами выросло, в этом году оно уменьшилось менее чем на одну сотую процента.
Лучшая ситуация с равноправием полов десятый год подряд в Исландии, далее следует Норвегия, Швеция и Финляндия, на пятом месте Никарагуа, на шестом — Руанда.
США заняли 51-е место, Россия — 75-е. Хуже всего ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке: страны данного региона занимают в списке последние места.
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