17-летнего юношу, который напал на учеников и педагога школы № 127 в Перми в январе 2018 года, приговорили к 9 годам и 8 месяцам колонии. Обвинительный приговор вынес Мотовилихинский районный суд, сообщает "Интерфакс".
"Признать виновным, назначить наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы", — огласил приговор судья.
Наказание бывший школьник будет отбывать в воспитательном учреждении.
Нападение на пермскую школу произошло в январе 2018 года. 17-летний подросток и его 16-летний товарищ, вооружившись ножами, напали на учащихся четвертых классов и их учительницу. Пострадавшими стали 15 человек — 12 учеников, педагог, которая бросилась защищать ребят, и сами нападавшие.
16-летний нападавший был признан невменяемым. Его дело выделено в отдельное производство.
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