Магазин одежды в Москве подвергся нападению случайного прохожего, которого возмутили футболки с изображением Сталина, сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию Mother Russia.
По словам представителя магазина, неизвестный мужчина проходил мимо, увидел вывешенные в торговом зале футболки и пришел в неистовство. Его возмутило, что на молодежной одежде изображен Сталин и посчитал своим долгом вступиться за честь главы Советского государства и отца народов.
Покупатель набросился на товар, яркие футболки срывал с витрины и мял в руках, пинал их ногами, бросал в сторону подсобки. Перепуганная продавец позвала на помощь охрану.
"Вызвали охрану, его попросили уйти. Никаких дополнительных мер: если из-за каждого городского сумасшедшего вызывать полицию, то у нас полиция только и будет, что от одного такого к другому ездить вместо того, чтобы заниматься серьезными делами", — рассказали представители магазина.
Личность нападавшего устанавливать не стали. "Мы лучше потратим эти силы на еще один дизайн. Тем более какого-то урона он не нанес. Сбросил вещи и все. Больше шума, чем погрома", — добавили в Mother Russia.
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