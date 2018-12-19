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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в действующие правила валютного регулирования и контроля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальный портал правовой информации.
Поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать данные о курсах валют на уличных табло.
Ранее ЦБ РФ предложил запретить банкам размещать подобную информацию на улице.
В ведомстве считают, что такие таблички обычно устанавливают нелегальные пункты обмена валют, которые принадлежат неустановленным физлицам. Новая мера призвана помочь в борьбе с нелегальными "обменниками".
При этом за банками остается право информировать посетителей о курсе валют в СМИ и в мобильных приложениях.
Комментарии
ну убирут они циферки остальное оставят - правители вообще моск не имеют что-ли.
Опять хотят что-то одно а прикрываются чемто другим - мож харэ врать то а?
Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла закон об освобождении от уголовной ответственности за растрату (часть 1 статья 160 УК РФ), мошенничество (части 1,5,7 статьи 159 УК РФ), плагиат (части 1 статей 146 и 147 УК РФ), причинение ущерба путем обмана (часть 1 статья 165 УК РФ), в случае если обвиняемый полностью погасил нанесенный ущерб. Кроме того, по этим же статьям будут прекращать уголовное преследование в связи с погашением ущерба. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
В принятом законе также говорится, что теперь нельзя арестовывать тех, кто подозревается или обвиняется в совершении мошенничества (части 1–4 статьи 159 УК РФ), растраты (статья 160 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) и причинении ущерба путем обмана (статья 165 УК РФ), если эти преступления совершены в сфере бизнеса.
проект закона внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин