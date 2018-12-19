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Ученые из Москвы и Камчатки во время исследований китообразных в проливе Сенявина на Чукотке заметили их редчайшего представителя — японского кита, кормившегося в группе горбачей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на нацпарк "Берингия".
Научные сотрудники биологического факультета Московского госуниверситета и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН второй год проводят исследования в проливе Сенявина. Ученые нашли там крупное и стабильное скопление горбатых китов.
В ходе наблюдений в бухте Пенкингнгей в текущем году специалисты встретили одного из самых редких представителей китообразных — японского кита, родственника гренландского кита.
"На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом — большое везение. Мы наблюдали его в течение 8 дней, он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно", — цитирует агентство слова морского биолога Ивана Федутина.
Генетические исследования показали, что данный кит является представителем не западной (российской), а восточной (американско-канадской) субпопуляции.
По итогам исследований китов ученые составили фотокаталог горбачей пролива Сенявина, который насчитывает 84 особи. Из всех встреченных в 2018 году китов около половины эксперты уже наблюдали здесь в прошлом году. Кроме горбачей специалисты увидели несколько "знакомых" косаток, одна из которых была с новым детенышем.
Также ученые установили, что в акватории пролива встречаются горбачи, размножающиеся на Гавайях и у берегов Мексики. Двух горбачей видели ранее на Командорских островах и в заливе Креста.
Японский кит внешне напоминает североатлантического гладкого кита, но он крупнее, в длину может достигать 18,5 метра, а весить до 80 тонн. Самки несколько больше самцов, они рожают детенышей близ берегов Японии. Ранее на японского кита велась активная охота, его восточная популяция считается находящейся под угрозой вымирания.
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