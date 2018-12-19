Фото: правительство Алтайского края
Газета "Коммерсант" назвала топ-5 событий, которые произошли в регионе в 2018 году. Интересно, что ранее в этом издании на протяжении многих лет перед Новым годом аналогичный рейтинг событий составлял предыдущий губернатор, а ныне сенатор Совета Федерации Александр Карлин.
На первое место в рейтинге поставлены прошедшие в 2018 году выборы президента страны и губернатора края.
"После вступления губернатора в должность была проведена работа по выстраиванию системы управления, формированию органов исполнительной власти. Нужно было совершенствовать систему и приводить ее в соответствие с требованиями сегодняшнего дня. Новую систему правительства одобрили депутаты законодательного собрания. На сегодняшний день назначены все министры и большинство заместителей председателя правительства. Конструктивная работа с депутатским корпусом привела к тому, что впервые краевой бюджет на 2019 год и последующие периоды был принят практически единогласно", — говорится в тексте.
На второе место журналисты поставили решение правительства страны о создании в алтайских городах Заринске и Новоалтайске территории опережающего социально-экономического развития. Это позволит реализовать инвестиционные проекты общей стоимостью около 5 млрд руб., обеспечить создание более 2 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.
На третьей строчке расположился "Кубок чемпионов", который прошел в сентябре на барнаульском гребном канале. Действительно статусное спортивное событие, которое собрало в регионе чемпионов мира, Олимпиад, Европы со всего мира.
Первая операция по пересадке сердца в Алтайском крае расположилась на четвертом месте, а замкнуло рейтинг введение режима ЧС во время посевной кампании.
Комментарии
а повышение пенсионного возраста и повышение НДС никакие не топовые события 2018 года...
а про пенсионную реформу и драконовские законы забыли написать + НДС 20%
В Алтайском крае?
1. Ну, смена "карлинской" команды на варягов - это событие в крае. Некоторые уехали, а некоторых присадили.
2. Еще событием на Алтае считаю смену всех силовиков.
3. Еще событие алтайского масштаба - скандал вокруг тяжбы госуниверситета со своими сотрудниками.
4. Опять же события с негативным окрасом - множество громких и смертельных ДТП в крае и столице края.
5. Из положительного - только открытие пары "ничёшных" кабаков в Барнауле, больше ничего.