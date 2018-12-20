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Этот стиляга подчеркнет вашу индивидуальность

, ИА "Амител"
Дилерский центр Renault представляет интеллектуальный полноприводный кроссовер Renault KAPTUR

Яркий, динамичный, элегантный и полностью отражающий именно ваш характер и вкус. Разве возможно на рынке автомобильного производства, нацеленного на массы, найти такой автомобиль, с которым вы будете уверены в своей неповторимости и индивидуальности?

Дилерский центр Renault в Алтайском крае заявляет: "Да! Это вполне реально!".

Пришло время сделать выбор в пользу полноприводного кроссовера Renault KAPTUR. Этот стиляга откроет новую эпоху дизайна, комфорта и удовольствия от вождения. Обладая широкими возможностями персонализации, он вдохновит вас на покорение новых вершин и сделает вас центром всеобщего внимания.

Неповторимый и внутри, и снаружи

KAPTUR знаменует новый этап в истории дизайна модельного ряда Renault, являясь носителем нового фирменного стиля. Вы можете добавить индивидуальности динамичному облику Renault KAPTUR с помощью выразительных аксессуаров и элементов дизайна Atelier Renault.

Новый полноприводный кроссовер отличают его сбалансированные пропорции: 1/3 остекленной поверхности к 2/3 панелей кузова. Широкое и высокое лобовое стекло, большие боковые стекла и обтекаемая форма крыши обеспечивают превосходную обзорность и визуально расширяют внутреннее пространство автомобиля.

KAPTUR – это воплощение новой дизайн-стратегии Renault. Динамичные рельефные линии формируют современный и мощный образ.

Одним из ключевых элементов экстерьера стала современная и выразительная оптика с характерной формой дневных ходовых огней, светодиодными противотуманными фарами и функцией дополнительного освещения поворотов. В задних фонарях также используются светодиодные элементы, которые образуют узнаваемую в потоке световую "подпись" с 3D-эффектом.

Визитная карточка дизайна Renault KAPTUR – двухцветная окраска кузова. Помимо цвета кузова, крыша и корпуса наружных зеркал могут быть окрашены либо в черный металлик, либо в цвет слоновой кости. С учетом различных цветовых решений крыши и кузова Renault KAPTUR предлагает 19 вариантов окраски.

KAPTUR сочетает в себе не только эффектный внешний вид, но и элегантный и привлекательный салон.

Стильная и современная панель приборов состоит из четырех удобных для восприятия блоков: цифровых спидометра и тахометра, блока с указателем уровня топлива и информации бортового компьютера. Индикатор переключения передач подскажет оптимальный момент для перехода на пониженную или повышенную передачу.

В Renault KAPTUR установлены эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой. Для некоторых версий водительское сидение оснащено складываемым подлокотником. Благодаря широкому диапазону регулировок за рулем нового автомобиля комфортно чувствуют себя люди любой комплекции.

К заказу доступны четыре варианта обивки салона. Два тканевых исполнения – со вставками из 3D-ткани черного или серебряного цветов. В качестве опций доступны варианты с кожаным салоном, а также персонализированная обивка с яркими вставками оранжевого цвета, которая дополнена оранжевым оформлением центральной консоли и ковриками со светоотражающей оранжевой окантовкой.

Renault KAPTUR ориентирован на современных людей, которые живут насыщенной жизнью, любят создавать вокруг себя яркий мир и ценят комфорт. Поэтому этот автомобиль дает возможность для неограниченного полета вашей фантазии – вы сами можете определить эксклюзивный дизайн, как экстерьера, так и внутреннего убранства своего KAPTUR.

Добавить красок в интерьер можно с помощью специальной яркой оранжевой обивки сидений и окантовки центральной консоли, а также ковриков со светоотражающей оранжевой окантовкой. Такое дизайнерское решение вместе со стильным обликом экстерьера по-настоящему выделяет этот автомобиль из толпы. Графические наклейки на крышу, боковые молдинги и зеркала, а также накладки на решетку радиатора и дверь багажника в комплекте с 17-дюймовыми легкосплавными дисками оранжевого цвета гармонично завершат образ вашего кроссовера.

Технологичный и создан для России

Renault KAPTUR наполнен инновационными технологиями. К вашим услугам ключ-карта с функцией "свободные руки", мультимедийная система Media Nav 2.2, Интернет на борту и мультимедийная система с доступом к сервисам "Яндекс"*, система дистанционного запуска двигателя Renault Start**, датчики дождя и света, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости и многое другое.

С таким количеством оборудования, созданного для комфорта водителя и пассажиров, вы будете чувствовать себя капитаном маневренного и безопасного корабля, способного преодолеть любое бездорожье

Renault KAPTUR – это интеллектуальный полноприводный кроссовер, идеально подходящий для российских условий. Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода KAPTUR отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России.

Многочисленные испытания подтвердили не только прекрасную плавность хода, но и образцовую долговечность элементов ходовой части, в том числе и при частом движении по грунтовым дорогам и пересеченной местности.

Готовы испытать Renault KAPTUR? Тогда осталось дело за малым — записаться на тест-драйв и лично ощутить гармоничное сочетание элегантности и невероятной мощи этого автомобиля.

Тем более в декабре 2018 года вас ждет выгода до 100 тысяч рублей***.

Дилерский центр, заботящийся о клиентах

ООО "АНКОР" – это единственный дилерский центр Renault в Алтайском крае, соответствующий всем стандартам официального дистрибьютора марки Renault в России. Сотрудники регулярно проходят обучение по программам дистрибьютора, совершенствуя свои профессиональные навыки и мастерство.

Дилерский центр Renault стремится к тому, чтобы клиентам было максимально комфортно. Удобная парковка, уютная клиентская зона, приветливый и внимательный персонал сделают покупку запоминающейся, а обслуживание автомобиля — приятным. 

В ООО "АНКОР" Вы можете не только купить новый автомобиль, автомобиль с пробегом, оригинальные запчасти, но и воспользоваться дополнительными возможностями:

— приобрести автомобиль по системе Trade-In;
— оценить способности понравившегося автомобиля на тест-драйве;
— оформить выгодный автокредит по программе Renault Credit и банков партнёров
— застраховать купленный автомобиль;

Клиентам, купившим автомобиль в Renault ООО "АНКОР", предоставляются следующие услуги:

— гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;
— служба технической помощи Renault Assistance;
— автомобиль на время ремонта.
 

*Доступно только в Renault Kaptur Play.

**Рено старт. Недоступно в Renault Kaptur Play.

***Указанная максимальная цена перепродажи на автомобиль Renault KAPTUR в комплектации Life (Лайф) 1,6 л., 114 л.с., МКП5 достигается за счет снижения стоимости автомобиля на 100 000 рублей при сдаче старого автомобиля в "трейд-ин" и покупке нового Renault KAPTUR. Сдаваемый автомобиль на момент участия в программе должен быть в собственности не менее 6 месяцев. Программа предполагает реализацию новых автомобилей 2018 года производства (ПТС 2018 года). Предложение не является публичной офертой и действует до 31.12.2018 в официальных дилерских центрах Renault. Цена указана с учетом стоимости доставки до дилерского центра. Указанные цены могут отличаться от цен официальных дилеров. Количество автомобилей у дилеров ограничено. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

Дилерский центр Renault 
г.Барнаул, ул.Мамонтова, 25
Телефон: 8 (3852) 222-000
Режим работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00, Сб-Вс с 09:00 до 16:00
Официальный сайт
Drom.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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