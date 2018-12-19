Фото: licei101.ru
История, связанная с расследованием уголовного дела о бездействии должностных лиц барнаульского лицея № 101, набирает обороты — правоохранители выявили здесь очередные скандальные факты.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в данный момент проверяются все факты противоправных действий, которые совершались на территории учебного заведения в отношении учащихся в различные периоды времени.
"Кроме случая, произошедшего осенью 2018 года, когда группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие, следствием проверяется также факт непринятия мер реагирования руководством школы в марте 2015 года. Тогда в медицинское учреждение был госпитализирован 11-летний школьник, получивший перелом ноги в результате драки, которая произошла на территории образовательного учреждения с одним из подростков, также обучающимся в лицее", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В СКР подчеркивают, что об этом было достоверно известно должностным лицам и педагогическому составу лицея, но каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было.
Сейчас следователи изучают аудиозапись разговора с завучем лицея, сделанную законным представителем ребенка после произошедшего события.
В обстоятельствах разбирается следственная группа.
Комментарии
Конечно, виновата не шваль избивавшая парня, не родители этой швали, виноват педагогический состав!
Страна идиотов, .
уже на федеральных сайтах прославился лицей и завуч его лично.
походу помойка там
Шпана конечно виновата, но почему т.н. педагоги эту шпану покрывали, а их в свою очередь обелял комитет по образованию...
ноу криминалити, мамой клянусь!
Надо четко прописывать: провинился раз - предупреждение, 2 - исключение и иди куда хошь со своим чадом
19.12.2018 13:49
Kristi
На заборе прописывать? Убирать ребенка из школы по закону замучаетесь.