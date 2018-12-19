Сотрудники завода "Ротор" получили дипломы магистров АлтГТУ

Сотрудники завода "Ротор" прошли обучение по магистерской программе подготовки "Приборостроение" Алтайского государственного технического университета.
"Четверо сотрудников Алтайского приборостроительного завода "Ротор" в 2016 году поступили на заочную программу подготовки магистров. Занятия проходили на базовой кафедре АлтГТУ "Приборостроение", созданной при заводе, — рассказывают на кафедре информационных технологий АлтГТУ. — Такая организация учебного процесса позволяла магистрантам проходить учебную программу при минимальном отрыве от производственного процесса".
В рамках учебного плана магистранты успешно освоили такие дисциплины, как: "Информационные технологии в приборостроении", "Цифровая обработка сигналов", "Современные фундаментальные и прикладные исследования", "Современные микроконтроллеры", "Программирование на языке высокого уровня" и другие. В период первой сессии магистранты выбрали тематику своей будущей выпускной квалификационной работы и в течение двух лет вместе с научными руководителями — преподавателями кафедры информационных технологий — проводили исследования в рамках выбранной темы.
Следует отметить, что сотрудники завода проявили большой интерес к научным исследованиям. Так, например, Роман Дьякин совместно с кандидатом технических наук Вячеславом Афониным выполнили экспериментальные исследования на обрабатывающем центре VDF850 и разработали методику контроля состояния режущего инструмента. Вадим Кузьминых под руководством доктора технических наук Бориса Первухина исследовал метод контроля водоподготовки морских судов. В результате они выявили недостатки в данном методе и предложили пути их устранения. Сложная и интересная работа была выполнена Данилом Ковалем. Под руководством доктора технических наук Евгения Зрюмова Данил исследовал структуру дефокусированного изображения тест-объекта при нониусном сопряжении растров. Результаты, полученные в ходе исследования, использовал его коллега-магистрант Сергей Кривенко. Он вместе со своим научным руководителем, кандидатом технических наук Павлом Зрюмовым разработал методику проведения измерений линейных размеров по дефокусированному изображению тест-объекта.
Аттестационная комиссия высоко оценила достижения магистрантов, все они получили высокие баллы на защите выпускных квалификационных работ.
Несколько дней назад на АПЗ "Ротор" в торжественной обстановке прошло вручение дипломов магистрам. Дипломы вручали генеральный директор завода Максим Коновалов и заведующий кафедрой информационных технологий АлтГТУ Сергей Пронин. Руководство завода выразило уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве с АлтГТУ.
Комментарии
Надо же, амик может и позитивные новости давать.