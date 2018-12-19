С 18 по 20 декабря 2018 года в Алтайском государственном техническом университете проходит фестиваль профессий для школьников.
Мероприятия организуются в рамках программы по профориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее".
"Проект нацелен на то, чтобы дети получили возможность не просто узнать или увидеть профессию, а именно попробовать ее. Дело в том, что многие молодые люди, выбрав ту или иную профессию в качестве направления работы, часто разочаровываются. Поэтому проекты, которые позволят детям увидеть разные профессии, больше узнать о них и "потрогать руками", дают возможность сделать более точный выбор в будущем, а также осуществляют знакомство обучающихся с наиболее востребованными профессиями и работодателями региона", — рассказывает Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ.
Каждому школьнику предлагалось пройти онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе, затем школьника приглашают пройти профессиональные пробы, в завершение ребенок получает траекторию профессионального развития.
АлтГТУ является базовой образовательной площадкой для проведения программы. Работа фестиваля профессий организована по следующим направлениям: "Информационная безопасность", "Разработка мобильных приложений", "Машинное обучение", "Инженерная графика CAD", "Работа на станках с ЧПУ", "Графический дизайн", "Лабораторный химический анализ", "Электроника", "Автономные транспортные системы".
Так, вчера школьники из 8, 9 и 10 классов в лаборатории кафедры химической технологии АлтГТУ осваивали метод титрования, готовили раствор и учились определять его концентрацию. По словам школьников, участие в проекте для них — это профессиональная проба.
Организаторами проекта "Билет в будущее" выступили: Правительство РФ, Министерство просвещения РФ, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
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