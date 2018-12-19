Фото: yalta.krm.sudrf.ru
Суд в Алтайском крае приговорил отца, не платившего алименты, к реальному сроку лишения свободы, сообщает региональная прокуратура.
"Как установлено судом, житель района, будучи подвергнутым административному наказанию за невыплату алиментов, и неоднократно отбывавший наказание за совершение аналогичных преступлений в местах лишения свободы, продолжил намеренно уклоняться от их уплаты и скрывать свои доходы от службы судебных приставов и своего ребенка, вследствие чего лишил ребенка средств к существованию", — констатируют в надзорном ведомстве.
Мужчина признал вину в полном объеме, но мер к возмещению неоплаченных алиментов не принял.
В итоге суд приговорил его к трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
Комментарии
а когда начнут судить за злостное непредоставление нормальной работы?
если вы сами нашли плохую работу и там работаете рабом лет 20 то никто не виноват