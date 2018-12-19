Фото: kamaz-rus.ru
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко оставит этот пост, сообщается на официальной странице организации в twitter.
"Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза", — говорится в сообщении.
⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k— РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.
Напомним, что во главе организации он находился дважды — с 2005 по 2009 год, а затем с 2015 года.
При этом год назад Виталий Мутко объявил о приостановке своей деятельности в футбольной организации, и исполняющим обязанности руководителя союза стал Александр Алаев.
Комментарии
Развалил спорт, и строительство развалю! Ноу криминалити, мамой клянусь!