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О чем жители просят губернатора Алтайского крае Томенко в его Instagram

, ИА "Амител"
За три дня существования его странички на нее подписалось более 5,3 тысяч человек

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Жители Алтайского края стали активно обращать внимание Виктора Томенко на проблемы через его Instagram. Аккаунт он создал в понедельник, 17 декабря, в нем всего четыре поста, но сообщений от людей уже немало.

Например, пользователь elenamedbarnaul пишет: "Уважаемый Виктор Петрович! Программа МОЛОДАЯ СЕМЬЯ медленно умирает в г.Барнауле, каждый год выдают крохи в виде 30-40 сертиф, при очереди в 6000 тыс семей, в след году обещают около 100-выглядит как насмешка! С таким финансированием многим семьям, в том числе и нашей, жизни не хватит , чтобы дождаться.....У нас в городе очень низкие зарплаты, нам молодым семьям, как никому другому нужна эта субсидия, как вода, как воздух, но реалии таковы, что приходится её" выпрашивать ". Мы не лентяи, мы работаем, но после всех выплат, ипотеки, на еду уже денег не остаётся, не говоря уже о расширении.... Очень жаль что пока никто из местной администрации не изъявляет желание/ инициативу помочь молодым семьям, вынести проблему на поверхность....и начать её решать!" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Пользователь kristinaparhukova: "У меня к вам огромная просьба. В Новоалтайске, Белоярском районе детям зимой негде даже на горке покататься. Хотя есть в центре большой пустырь где можно было бы понастроить снежный городок! Не у всех есть возможность возить детей в Барнаул чтоб посмотреть на елку и покататься на горках. Очень вас прошу сделайте детям подарок на новый год — пусть у нас будет свой снежный городок!!!!"

Пользователь atele_kolibri просит губернатора обратить внимание на Бийск: "молодежь едет на север в поисках заработков,в городе уничтожено большинство предприятий, работать негде, ещё одна боль наша это исторические здания, которые реставрировались только при советской власти, краеведческий музей скоро рухнет приезжайте, посмотрите или от Вас это прячут?В Алтайском крае есть не только Барнаул, не забудьте и про нас!".

Из Бийска ещё два обращения: "В Бийске бы биатлон восстановить. Раньше прекрасная база была" и "Сделайте нам дрифт трассу в Бийске пожалуйста))))".

Автор аккаунта ekaterinabiketova_kareglazaya обращает внимание на работу службы ЖКХ в Барнаула. По ее словам, "нависла огромная глыба на крыше многоквартирного дома". Обращения в управляющую компанию, комитет ЖКХ Барнаула, ГО и ЧС Железнодорожного района не помогли.

Biysk22fotoskhod.naval.bskgalinalukiheva пишет от лица родителей и воспитанников Зональной районной ДЮСШ. Они просят остановить расформирование школы. Пока там занимается 239 детей на секциях самбо, рукопашный бой, дзюдо, греко-римская борьба, волейбол. 

Есть вот ещё такое сообщение: "Здравствуйте меня зовут Марина Гадирова, я сирота стою на очереди в г. Барнаул на квартиру с 2013 года ,уже и в суд обращалась но жилье так и не получила,не знаю куда уже обращаться".

Добавим, что сейчас у Томенко уже 5,3 тысячи подписчиков, сам он читает только 19 аккаунтов. Его посты сделаны по темам: посещение предприятия по изготовлению валенков, местной школы во время поездки в Родинский район, из горнолыжного комплекса в Тягуне. Кстати, по политические сообщество пока считает, что страничку ведет не сам губернатор, а его пресс-служба. Томенко стал первых руководителем региона, который вышел в соцсети.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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