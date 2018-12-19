Фото: Александра Черданцева \ Amic.ru
19 человек обратились за медицинской помощью в Барнауле после того, как автобус врезался в столб на площади Октября. Об этом сообщили в мэрии.
Инцидент произошел в среду, 19 декабря, на проспекте Ленина.
В городской администрации добавили, что авария находится на контроле у главы Барнаула Сергея Дугина. Он поручил создать рабочую группу для анализа ДТП. Первому замглавы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолию Воронкову дано поручение держать на контроле действия перевозчика
В результате аварии пострадали 19 человек, двое из которых дети. Всех их доставили в медучреждения, взрослых в горбольницу №1, детей в детскую больницу №7. Отмечается, что пятерых человек госпитализировали.
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