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В Новосибирске районный суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры к горожанину о запрете эксплуатации беспилотников без плана полета и разрешения. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В пресс-релизе сказано, что основанием для иска послужили материалы проверок транспортной прокуратуры, которые говорят о систематическом осуществлении мужчиной незаконных полетов с использованием дронов в Центральном районе города.
Правонарушитель два раза за 2018 год привлекался к ответственности за нарушение правил пользования воздушного пространства, но так и не прекратил противоправную деятельность.
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