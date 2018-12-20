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Смерть россиянина Валерия Иванова, который находился в колонии Дрогобыча Львовской области, наступила из-за несчастного случая. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление прокуратуры и пресс-службу уполномоченного по правам человека Рады Людмилы Денисовой.
В прокуратуре отметили, что инцидент произошел 9 декабря. Находясь в комнате отдыха для заключенных Валерий Иванов решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, но не удержался и упал на спину. Затылком он ударился об урну для мусора и умер из-за этого.
Офис омбудсмена сообщил, что по факту смерти россиянина прокуратура открыто дело. Следственные действия продолжаются. Окончательные итоги судмедэкспертизы ожидаются через месяц.
Ранее российское посольство на Украине подтвердило, что Иванов погиб в колонии Дрогобыча Львовской области. Трагический случай находится на контроле генконсульства России во Львове. При этом в диппредставительстве сообщили, что они не знают детали и причины гибели россиянина.
При этом, по данным представителя провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольги Кобцевой, россиянин, сражавшийся на стороне ЛНР, умер в тюрьме от побоев охраны. Она также сообщала, что Иванов находился в списках на обмен, который состоялся в декабре 2017 года. Но в последний момент власти Украины исключили его вместе с еще несколькими россиянами из списков.
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