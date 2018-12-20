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Российский лидер Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежище политическим беженцам в РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля.
Уточняется, что подписанный указ снял ограничение, введенные 20 лет назад. Они не позволяли предоставлять политубежище беженцам. "При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов РФ", — подчеркивается в сообщении.
Порядок предоставления политубежища в РФ был утвержден указом главы страны в 1995 году. В нем были определены условия, из-за которых жители зарубежья не могли обратиться с заявлением о предоставлении им политического убежища.
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