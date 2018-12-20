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Дом с квартирами и студиями продают в Барнауле за 39 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Общая площадь здания составляет около тысячи квадратных метров

Фото: avito.ru

Дом площадью около тысячи квадратных метров продают в Барнауле за 39 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Здание разделено на две части. В одной половине дома на первом этаже находятся холл, санузел, кухня — столовая, погреб, баня, комната отдыха, веранда с выходом во двор, гараж на две машины. Второй этаж поделен н два уровня. На первом расположены две комнаты с верандами и маленькая кухня, на втором уровне есть еще две комнаты. На третьем этаже, также состоящем из двух уровней, находятся две комнаты , кухня, каминный зал с бильярдным и теннисным столами, тренажеры.

На первом этаже второй половины дома находится коридор, двухкомнатная студия, гараж, помещение свободного назначения, котельная, веранда с выходом во двор.

На втором этаже — двухкомнатная студия с большой верандой, еще четыре комнаты, маленькая кухня и санузел с душем. На третьем этаже — комната с верандой и санузлом, однокомнатная студия и трехкомнатная квартира.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.12.2018 08:37
месный

какойто очень мутный дом. Вида с наружи нет не одного. На авито координаты посреди оби. К чему бы это?

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