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Как хорошо вы знаете новогодние сказки: пройдите тест и выиграйте приз

, ИА "Амител"
Пройдите тест и выиграйте увлекательные книги от "Читай-города"

Фото: Ds30.detkin-club.ru

Накануне Нового года так хочется верить в чудеса. Сполна окунуться в эту детскую веру в волшебство, конечно, помогают старые добрые сказки. А какие сказки помните вы, и уверены ли вы, что помните их хорошо?

Amic.ru совместно с сетью книжных магазинов "Читай-город" предлагает пройти тест и проверить свои знания.

А пять человек, ответивших правильно на все вопросы, получат в подарок замечательные книги. Победителей выберет наш генератор случайных чисел.

 

А разыгрывать мы будем книги:

"Куриный бульон для души. 101 рождественская история"

Эта коллекция рождественских историй согреет ваши сердца в долгие зимние вечера, подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах, которые мы сами можем сотворить для наших близких. Одинокая вдова получает рождественский подарок... от покойного мужа. Семейная тайна связывает несколько поколений женщин. Кто-то получает на Рождество игрушки, а кто-то — родителей. Мальчик пережил горе утраты, но продолжал дарить любовь. Нет денег — нет подарков? Или необязательно… И другие 96 поразительных историй, от которых вы не сможете оторваться.

Джеймс Боуэн "Подарок от кота Боба"

Уже больше четырех лет книга "Уличный кот по имени Боб" возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах. "Подарок от кота Боба" — это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям! До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

Мэри Стюарт "Людо и звездный конь"

Мальчик Людо живет в горной деревушке. Больше всего на свете он любит ухаживать за своим старым конем по имени Ренти, но однажды зимним вечером конь исчезает. Мальчик отправляется на поиски и... попадает в волшебную пещеру. Оказывается, его старый друг Ренти — на самом деле звездный конь, который должен следовать за солнечной колесницей. Теперь выбор за Людо: вернуться домой или сопровождать своего друга в путешествии по чудесной звездной стране. 

Эва Тарлет "Каждый год Новый год"

Где Санта-Клаус берёт новогодние подарки для всех детей в мире? Ведь он работает всего один день в году! Наверное, кто-то помогает ему в его важном и ответственном деле? Вы угадали — у великого волшебника есть помощник, мастер кукол по имени дядюшка Лео. Именно он готовит подарки для ребят — и даже ремонтирует сани самого Санта-Клауса. В доме у доброго дядюшки Лео настоящая сказочная лаборатория! И на этот раз игрушки у него получились просто замечательные... а вот сани он отремонтировать забыл! Что же делать? Успеет ли Санта развезти подарки всем ребятам на земле в эту волшебную ночь?

Джон Грин "Пусть идет снег"

Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл дарят вам все волшебство новогодних праздников в веселых, очаровательных рассказах о любви, снежной метели и поцелуях, которые заставят ваше сердце биться чаще!.. Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни: одна девушка влюбится в очаровательного незнакомца, трое друзей выиграют гонку в "Вафельную", а судьба карликовой свиньи окажется в руках влюбленного баристы...

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ул. Антона Петрова, д. 219 б, ТРЦ "Огни", 1 этаж
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.12.2018 11:58
- гость -

Про неразменный рубль сами напутали.

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