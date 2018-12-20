Фото: ponedelnik.press
Депутат от КПРФ, директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин считает, что бедность в России невозможно победить с законами, которые принимает Госдума. Такое заявление предприниматель сделал в эфире радио Sputnik.
Отмечается, что в текущем году число бедных россиян выросло. Согласно данным Росстата, доходы ниже прожиточного минимума в июле-сентябре были у 19 миллионов человек, или 12,9% населения. Ранее в Думе приняли закон о повышении МРОТ на 117 рублей. С 2019 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 тысяч 280 рублей.
"По итогам деятельности правительства в этом году можно сказать только одно — бедных станет подавляющее большинство в стране. Бороться с бедностью очень просто — увеличивать налоги на богатых, уменьшать налоги на бедных, делать социальные программы поддержки бедных слоев населения", — отметил Грудинин.
Он назвал повышение МРОТ на 117 рублей издевательством.
"Не нужно повышать МРОТ на 117 рублей, нужно повышать его до уровня европейских стран. Французы только что вывели себе льготу: если человек получает 2000 евро, он вообще не платит налоги. Это достойно уважения. А у нас пенсионеры в среднем получают от государства 13-15 тысяч рублей и к тому же платят подоходный налог. Все больше и больше платят бедные, и все меньше платят богатые", — подчеркнул предприниматель.
Комментарии
Грудинин это кто? Слышал что-то о таком месяцев 8 назад, но потом он куда-то пропал совсем.
Грудинина - в президенты!
эх, Грудинин..
А чего он сделал кроме торговли землей которая ему на халяву досталась? Он как депутат может какие-то законопроекты выдвинул, которые качественно улучшили жизнь? А ну клубникой еще элиту московскую снабжает.
молодцы, мрот повышают на 1,05%, цены, благодаря повышению ндс с 18% до 20%, минимум на 1,7% ))
так победимЪ
Грудинин просто красава "наш президент" после прессинга власти может такие комментарии давать - зачет.
Во Франции после флешмоба за отставку президента сразу 100 евро добавили мрот
У нас бастовать нельзя гвардейский кардинала сразу навалять.
20.12.2018 09:01
- гость -
Отсутствие мозга DETECTED
Ну не хочет страна нормального мужика избрать и жить как весь мир живет! Это наше - жить в нищете, под пятой тирана в унижении и страхе...