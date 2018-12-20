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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина нет мобильного телефона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Россию 24".
В то же время он получает данные самыми разными способами, в том числе из сети, уточнил представитель Кремля.
"Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные", — цитирует агентство ответ Пескова на вопрос о том, как Путин получает информацию.
Также Песков уточнил, что глава государства "может сам в компьютере посмотреть интернет".
При этом, по словам пресс-секретаря президента, личного мобильного у Путина нет. Песков отметил, что в Кремле продолжают пользоваться закрытой связью, заявив, что "старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут".
Комментарии
Счастливый человек.
чтоб не отследили
Значит есть что скрывать от общественности!!!
А еще у него много чего нету на пример жены - скрывает???
Самый закрытый президент МИРА
Глава государства "может сам в компьютере посмотреть интернет"!!! Офигеть, с такими способностями он еще лет сто может страной править! Но жалко бедолагу - ни жены, ни машины, ни телефона...