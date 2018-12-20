Фото: spmag.ru
Жители Алтайского края заплатили более трех миллиардов рублей имущественных налогов, сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.
"Всего в этом году жителям региона было начислено более 3,5 миллиарда рублей имущественных налогов. Более половины этой суммы — 1,8 миллиарда рублей — приходится на транспортный налог, еще 1,096 миллиарда рублей — налог на имущество, 794 миллиона рублей — земельный налог", — отмечают в ведомстве.
Средняя сумма начислений на одного плательщика по земельному налогу составила в нашем регионе 965 рублей, по налогу на имущество — 1220 рублей, по транспортному налогу — 3600 рублей. Средняя сумма начисленных имущественных налогов на работающего жителя края составила 4567 рублей.
По состоянию на 14 декабря по имущественным налогам физическими лицами уплачено 85% от общей суммы, исчисленной за 2017 год — 3,1 миллиарда рублей.
В УФНС подчеркивают, что в прошлом году собираемость была 82%. "Это позволяет нам говорить о том, что процент сознательных граждан растет. Абсолютное большинство жителей Алтайского края оплачивает налоги самостоятельно до наступления срока уплаты, получив налоговое уведомление об исчисленных суммах имущественных налогов" — уточнила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.
Срок уплаты имущественных налогов истек 3 декабря. С 4 декабря на неуплаченную сумму начала начисляться пеня. В ближайшее время налоговые органы края направят должникам требования об уплате.
Если не исполнить требования в установленный срок, начнется процедура принудительного взыскания.
Комментарии
Знакомый стонет под гнетом налоговой. Купил недостоенный коттедж за 2 млн.
Вложил за несколько лет еще миллион.
Домик простенький. Типовой.
Однако фантазеры из налоговой решили: кадастровая стоимость 7.7 млн. рублей, и налоги о полной с этой суммы начисляют.
Задолбали уже, за 7 лет, один раз только квитанция приходила, всегда с пеней приходится оплачивать через Госуслуги, когда они появляются в них, до этого не в личном кабинете нигде их нет, а по очередям в ИФНС нет времени бегать.
Купил недостоенный коттедж за 2 млн.
Вложил за несколько лет еще миллион.
Домик простенький. Типовой.
Однако фантазеры из налоговой решили: кадастровая стоимость 7.7 млн. рублей, и налоги о полной с этой суммы начисляют.
Лох не мамонт, не вымрет. бггг
до этого не в личном кабинете нигде их нет,
в личном кабинете налогоплательщика сформированные квитанции за предыдущий год появляются примерно в октябре месяце. уже лет 5 не жду никаких бумажных писем.
а какие основания взимания этого налога? имущество было приобретено за счет денежных средств с которых уже уплачен подоходный налог. просто поборы
20.12.2018 11:34
- гость -
у нас много упырей которые хотят ничего не делать, в основном даже походу вредить и причём получать бабосов на шикарную жизнь тем или иным способом с этих вот в том числе налогов