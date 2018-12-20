Житель Барнаула выставил на популярном сайте "Авито" объявление о продаже книги, в которой расписались такие легенды советского хоккея, как Анатолий Фирсов, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Александр Гусев, Владимир Петров, Владислав Третьяк и другие.
Как следует из объявления, автографы хоккеисты оставили в книге советского писателя Георгия Маркова "Сибирь" в 1975-м году. За данную книгу ее владелец Владимир просит около 990 тысяч рублей. При этом книга, судя по всему, изначально принадлежит некой женщине.
"10 сентября 1975 года команда ЦСКА проиграла "Сибири" 4:5. Я работала в средней школе — пионервожатой, и хотела провести хоккейный турнир среди школьников нашей школы, и призами в нем, по моей задумке, должны были быть три книги с подписями игроков ЦСКА. Утром 11 сентября я приехала на утреннюю тренировку ЦСКА, подошла к их тренеру Фирсову (он в то время был играющим тренером), рассказала об этом и передала ему 3 книги "Сибирь" с просьбой, чтобы в них расписались все игроки. Вечером, после игры я прорывалась к Фирсову, очень было трудно, мешали милиционеры, я разревелась, мне было тогда 18 лет, и неожиданно меня зареванную увидел Фирсов, у него в руках были мои три книги, он мне их отдал. Вторую игру ЦСКА уже выиграли у Сибири, они, кстати, вечером улетали в Москву, вот поэтому я так ревела и рвалась через все преграды. Школьный турнир я не смогла провести, так как не залили каток. Поэтому книги остались моими. Две я подарила, а вот эта хранится у меня уже 43-й год", — сказано в описании к посту.
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