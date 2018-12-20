Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Период морозной погоды начался в Алтайском крае 20 декабря — уже в ночь на пятницу в регионе может похолодать до -36 градусов.
Отметим, что холода могут оказаться весьма затяжными и продлиться почти до Нового года. Ранее в региональном Гидрометцентре порталу Amic.ru сообщали, что в четверг районы Алтайского края окажутся под влиянием холодного фронта антициклона.
Пятница, 21 декабря, выдастся морозной и ветреной. Днем в регионе будет -17…-22 градуса, в ночь на субботу температуры составят -21…-26, местами в южных районах до -33 градусов.
Но днем 22 декабря станет потеплее, столбики термометров покажут -14…-19 градусов.
Однако, как ожидается, погода вновь изменится, и в Алтайском крае с приходом очередного антициклона вновь станет холоднее.
Морозный период продлится с 23 по 27 декабря, и не исключено, что он задержится до 29 декабря.
Комментарии
а чо, не "аномальных"?