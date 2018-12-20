Фото: news.pn
Серьезный пожар произошел в четверг, 20 декабря, на мусороперерабатывающем заводе "Квант" в новосибирском Коченево. Погибших и пострадавших нет, пишет "Интерфакс-Сибирь", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Пожарные выехали на ликвидацию возгорания твердых бытовых отходов на территории завода в 9:26. Открытое горение было ликвидировано на площади 1 тысячи квадратных метров, после чего пожарные приступили к разбору и проливке места возгорания.
Отмечается, что данных о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в Коченево в ходе пожара не поступало.
В МЧС уточнили, что завод находится на окраине города, поэтому опасного задымления жилых кварталов не было.
Комментарии