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Суд вынес приговор 17-летнему жителю одного из сел Шипуновского района, которого признали виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что инцидент произошел 1 августа текущего года. Подросток, проходя мимо одного из домов, предложил младшему двоюродному брату, который не достиг возраста уголовной ответственности, тайно похитить игрушки. Дети при помощи металлической кочерги выставили раму из окна и незаконно проникли в жилое помещение. Окончательно убедившись, что дока никого нет, они сложили в пакеты игрушки и скрылись с места преступления.
Причастность подростков к совершению кражи с незаконным проникновением в жилье установили в короткие сроки.
17-летний обвиняемый в ходе следствие и суда полностью признал вину в преступлении. Суд назначил в виде года лишения свободы условно. В отношении младшего брата уголовное преследование прекратили, поскольку он не достиг возраста привлечения к ответственности.
Также по итогам представления следователя об устранении причин и условий, которые способствовали совершению подростками преступления, к дисциплинарной ответственности был привлечен участковый полицейский. Семьи, где проживают дети, поставлены комиссией по делам несовершеннолетних на учет как находящиеся в социально опасном положении с разработкой плана мероприятий по реабилитации подростков.
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