Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жителей Алтайского края в пятницу, 21 декабря, ожидает весьма неприятная погода, в связи с чем в регионе действует прогноз-консультация о неблагоприятных метеоусловиях.
"В западных и северных районах снег, метель, местами снежные заносы, на дорогах гололедица, в отдельных районах в утренние часы изморозь", — сообщает Гидрометцентр.
Днем в крае будет -15...-20 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.
В Барнауле временами ожидается снег, метель, утром местами изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -15...-17 градусов. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду.
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