Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 118,6 квадратных метра продают в Барнауле восемь миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в закрытом комплексе на Змеиногорском тракте рядом с сосновым бором.
"Охраняемый двор, шлагбаум. В доме консьерж, видеонаблюдение, детские площадки, зона барбекю, фонтан, на территории работает садовник. Собственная котельная",- отмечает автор объявления.
В квартире есть две лоджии с теплым полом, переделанные под жилое помещение общей площадью 25 квадратных метра. Высота потолков составляет три метра.
Также имеется кладовая и машиноместо на закрытой парковке (за отдельную плату).
Комментарии
батареи на балконах..... ну чё, топим улицу, а общедомовой счётчик всё считает и делят потом это на всех