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Новогоднего корпоратива для депутатов Госдумы в 2018 году не будет. Такое заявление сделала глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, передает "Интерфакс".
"Новогоднего корпоратива в Государственной Думе не запланировано и не будет", — цитирует ее слова агентство.
Осенняя сессия ГД закончилась, но это не значит, что у парламентариев начались каникулы, добавила Савастьянова.
"Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", — отметила она.
Агентство напоминает, что осенняя сессия ГД закрылась 19 декабря.
Отмечается, что депутатские корпоративы были традиционными для шестого созыва. На них приглашали артистов, а парламентарии демонстрировали свои таланты. К тому же в их среде тогда были Иосиф Кобзон, Мария Максакова, исполнявшая дуэтом песню про "погоду в Думе" со спикером прошлого созыва Сергеем Нарышкиным.
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