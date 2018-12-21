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Госдума отказалась проводить новогодний корпоратив

, ИА "Амител"
Осенняя сессия Думы закрылась 19 декабря

Фото: cdn.bfm.ru

Новогоднего корпоратива для депутатов Госдумы в 2018 году не будет. Такое заявление сделала глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, передает "Интерфакс".

"Новогоднего корпоратива в Государственной Думе не запланировано и не будет", — цитирует ее слова агентство.

Осенняя сессия ГД закончилась, но это не значит, что у парламентариев начались каникулы, добавила Савастьянова.

"Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", — отметила она.

Агентство напоминает, что осенняя сессия ГД закрылась 19 декабря.

Отмечается, что депутатские корпоративы были традиционными для шестого созыва. На них приглашали артистов, а парламентарии демонстрировали свои таланты. К тому же в их среде тогда были Иосиф Кобзон, Мария Максакова, исполнявшая дуэтом песню про "погоду в Думе" со спикером прошлого созыва Сергеем Нарышкиным.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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