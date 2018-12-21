Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира

Россия поднялась на три строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business — лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes, пишет "Российская газета".
Теперь Россия занимает 55 место, тогда как в 2017 году была на 58 позиции. Из стран бывшего СССР выше оказались только прибалтийские республики и Грузия.
Лучшей для бизнеса страной оказалась Великобритания — второй год подряд. Ее позиции не пошатнули даже опасения инвесторов относительно ситуации с Brexit, отмечают аналитики. В результате ни по одному из 15 показателей, которые учитывались при составлении рейтинга, Соединенное Королевство не опустилось ниже 30 строчки.
Второй стала Швеция, поднявшаяся за год на две позиции. Третьим — Гонконг, который в 2017 году был на 6 месте.
В топ-10 также попали Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. США занимает 17 место, опустившись на 5 позиций.
Замыкают список из 161 страны представители Африки — Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго и ЦАР.
Комментарии
только вот как то не вяжется это с тем, что Россия уже второй раз не может разместить евробонды, так как желающих их покупать просто нет